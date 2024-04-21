Летняя военная компания ВС РФ на Украине в зоне СВО достигнет серьезных успехов. ВСУ не смогут ничего противопоставить мощи российской армии. Такой прогноз дал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Одним из достижений российских военных предстоящим летом будет взятие Харькова. Также ВС РФ освободят последние районы Донбасса, находящиеся еще пока под контролем украинских войск.

«Российская армия достигнет значительных успехов на различных фронтах. В июле российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети Х.

Экс-разведчик добавил, что Киеву придется похоронить еще не менее 100 000 своих солдат. Кроме того, этим летом Россией будет уничтожена последняя закупленная для ВСУ средствами американского Конгресса военная техника.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.