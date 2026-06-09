Родители, сдайте книги: педагог объяснила, почему принуждение к чтению разрушает отношения с детьми

Российские школьники разъехались по лагерям и дачам, получив от учителей традиционный список литературы на лето. Большинство родителей настроено заставить детей читать любой ценой, чтобы избежать проблем в новом учебном году. Однако эксперт по вопросам воспитания и родительства Юлия Ахметвалиева предупреждает: принуждение к чтению в каникулы может испортить отношения в семье и навсегда отбить у школьников желание учиться. Специалист объяснила, почему детей не надо заставлять, когда и как лучше приобщать к книгам без скандалов и почему август должен стать полностью свободным от занятий.

Лето для детей — это долгожданная свобода. Никаких уроков, звонков и домашних заданий. И тут появляется родитель с увесистым списком литературы. Знакомая картина? По мнению эксперта по воспитанию Юлии Ахметвалиевой, это прямой путь к катастрофе.

В беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» специалист пояснила, что дети не хотят читать летом по одной простой причине: лето для них — это отдых. Эксперт предложила родителям представить себя на месте ребенка: как бы чувствовал себя взрослый человек, ушедший в долгожданный отпуск, но вынужденный каждый день работать? Примерно то же самое испытывает школьник, которого заставляют читать на каникулах. Каникулы перестают быть каникулами.

Увлеченные читают сами, остальным нужен другой подход

Ахметвалиева подчеркнула, что дети, которые действительно любят книги, читают летом с удовольствием и без напоминаний. Их не нужно заставлять — они сами берут с полки интересную историю. А вот остальным школьникам принуждение только вредит.

Родителям, чьи дети не горят желанием осилить школьную программу, эксперт советует попытаться приобщить их к процессу без давления и насилия. Искать книги, которые могут заинтересовать лично ребенка, читать вслух вместе, обсуждать героев. Но без криков, угроз и наказаний.

Август — священный месяц: никаких занятий и чтения

Самый важный совет от специалиста касается последнего месяца перед школой. За 30 дней до первого звонка, то есть в августе, любые учебные нагрузки лучше полностью убрать.

По словам Ахметвалиевой, август — время бегать, прыгать, веселиться с друзьями и ездить с родителями. Впереди у ребенка девять месяцев серьезной учебы и большого труда. Если лишить его последних беззаботных дней, к 1 сентября он подойдет уже уставшим и эмоционально выжатым. Ничего хорошего ни для успеваемости, ни для семейного климата это не принесет.

Главный вывод

Летнее чтение не должно быть наказанием. Список литературы — не приговор, а всего лишь рекомендация. Если ребенок читает с интересом — прекрасно. Если нет — не стоит объявлять войну и устраивать ежедневные допросы с пристрастием. Лучше дать школьнику возможность отдохнуть, а к книгам возвращаться ненавязчиво и с умом. И обязательно полностью освободить август от любых учебных обязательств. Тогда к школе ребенок придет отдохнувшим и с большей вероятностью сохранит живой интерес к знаниям, а не отвращение, привитое через силу.