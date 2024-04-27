Родители в Екатеринбурге заставили своего маленького сына съесть сигареты

Полицейские Екатеринбурга проводят проверку семьи, где родители заставили своего 11-летнего сына съесть сигареты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Ранее в местных пабликах появилась информация, что узнавшие о том, что их 11-летний отпрыск курит родители не придумали ничего лучше, как в воспитательных целях заставить ребенка их попросту съесть.

«В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход по месту жительства подростка для проверки его условий проживания», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что, если информация о жестоком обращении с ребенком подтвердится, семью могут поставить на профилактический учет, а самим родителям может грозить уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что уголовное дело возбудили после того, как воспитательница избила ребенка в детсаду подмосковного Щелково.