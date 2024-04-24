Уголовное дело возбудили после того, как воспитательница избила ребенка в детсаду Щелково

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили после того, как воспитательница избила ребенка в детсаду Щелково. Прокуратура Московской области проводит по данному факту проверку.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что педагог учреждения во время прогулки наносит удары по телу одному ребенку, а в другой день грубо дергает за руку второго воспитанника.

Щелковская городская прокуратура установит все обстоятельства случившегося. Будет установлено, соблюдались требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также будет дана оценка действиям должностных лиц.