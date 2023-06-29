Родителям в Подмосковье рассказали, как записать ребенка в первый класс в школу не по месту регистрации

В начале июля в Подмосковье начнется вторая волна записи первоклассников в школы региона, откроется прием заявлений в образовательные учреждения не по месту регистрации. Об этом родителям рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областное Минобразования.

В сообщении министерства уточнили, что ребенка можно записать в любую школу, если там есть свободное место. Подать заявление можно здесь. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи.

«Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. В школу также приходить не надо, эта система позволяет сделать запись детей в школу быстрой и удобной», — добавила вице-губернатор.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.