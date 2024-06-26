Минувшим днем просроченный президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего объединенными силами ВСУ, назначив на эту должность Андрея Гнатова. Как рассказал в беседе с РИА Новости руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, такой персонаж как Гнатов ему знаком, ибо именно он, вместе с несколькими другими украинскими боевиками, бежал в 2022 году из Мариуполя под видом беженца.

По словам собеседника журналистов, Гнатова российский суд заочно приговорил к 28 годам тюремного заключения за совершенные им в Донбассе в 2019 году преступления, связанные с убийством мирных жителей.

«Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчинённых. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого», — сказал Рогов.

Он добавил, что весной 2022 года, после начала Россией СВО, по приказу Гнатова в Мариуполе украинскими нацистами совершались военные преступления в отношении местного населения.

Утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура.