СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России прокомментировал произошедшее сегодня утром в севастополе, когда из-за атаки ВСУ на город погибли мирные отдыхающие на пляже в поселке Учкуевка.

Как отметили в ведомстве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье теракт. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также круг причастных к теракту лиц.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние», — приводится в сообщении СК в аккаунте в соцсетях.

Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибших из них двое - дети.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь.