Украинские военные снялись с позиций и отступили из села Очеретино в ДНР, как только поняли, что они остались без подкрепления и им предстоит погибнуть на поле боя от российских снарядов, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель запорожского движения Мы вместе с Россией Владимир Рогов.

Он пояснил, что что взятие под контроль указанного населенно пункта дает Армии России стопроцентную возможность наносить удары по врагу на Авдеевском направлении. По словам Рогова, Очеретино это господствующая высота, которая долгое время являлась ключевой оборонительной точкой ВСУ севернее Авдеевки.

«Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — сказал Рогов.

Ранее стало известно, что российским военным удалось выбить врага из Новомихайловки, Бердычей и восточной части Новокалиново. А освобождение сел Тоненькое и Орловка в ДНР обрушило всю линию фронта для ВСУ

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.