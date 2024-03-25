Напомним, Орловка и Тоненькое были взяты ВС РФ на прошлой неделе во вторник и четверг соответственно. Данный факт подтвердили в Минобороны России. Киевский режим до последнего отрицал сдачу указанных населенных пунктов.

По словам аналитика немецкой Bild Юлиана Рёпке, произошедшее продвижение российской армии к западу от Авдеевки влияет на всю линию фронта. Журналист отметил, что оборона ВСУ практически рассыпается сыпется на участке Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое.

«Этот пояс, который должен был быть обустроен как пояс обороны, пал под ударами российской армии, которой удалось продвинуться вперед при массированном использовании людей и техники, значительная часть из которых при этом потеряны», – пишет немецкий аналитик.

Теперь, как констатировал Рёпке, когда Орловка с Тоненьким оказались под полным контролем ВС РФ, бои могут вестись лишь за Бердычи, которым осталось недолго оставаться за ВСУ.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.