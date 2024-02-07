Рогов: ВС РФ разгромили ВСУ у села Приютного в Запорожской области

Российские войска выбили украинских боевиков сразу из нескольких ключевых опорников к северу от села Приютного в Запорожской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным общественника, российские бойцы продвинулись на полкилометра на Запорожском направлении.

«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», — сказал Рогов.

С его слов, указанный населенный пункт последние месяцы значился в так называемой серой зоне.

Ранее стало известно, что российские войска начали операцию по возвращению Красного Лимана в ЛНР.