Рогов: ВС РФ разгромили ВСУ у села Приютного в Запорожской области
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Российские войска выбили украинских боевиков сразу из нескольких ключевых опорников к северу от села Приютного в Запорожской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По данным общественника, российские бойцы продвинулись на полкилометра на Запорожском направлении.
«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», — сказал Рогов.
С его слов, указанный населенный пункт последние месяцы значился в так называемой серой зоне.
Ранее стало известно, что российские войска начали операцию по возвращению Красного Лимана в ЛНР.