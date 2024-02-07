Военкор Коц: ВС РФ начали операцию по возвращению Красного Лимана

Вооруженный силы РФ начали наступательную операцию, с целью возвращения под российский контроль города Красного Лимана в ЛНР, который был временно оставлен 1 октября 2022 года, рассказал в беседе с URA.RU военкор РИА Новости Андрей Коц.

Журналист ссылается на полученную информацию от подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Отмечается, что украинские боевики, благодаря натиску российских войск уже лишились важных опорников в районах поселка Ямполь, сел Терны и Торское.

«Взятие линии Терны-Ямполь-Торское позволит нам выйти на Красный Лиман, который мы потеряли осенью 2022 года. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — сказал Коц.

Военкор подчеркнул, что указанное наступление российских войск можно смело назвать частью плана руководства ВС РФ по созданию такой необходимой санитарной зоны у границ России. С целью защиты приграничных регионов страны от обстрелов ВСУ. Именно о нем недавно говорил президент Владимир Путин. Одновременно ведется наступление на Купянск в Харьковской области, добавил Коц.

«Надо настолько отодвинуть украинскую артиллерию, чтобы она не смогла обстреливать города большой России. Добиться этого можно только созданием такой зоны в Харьковской области. Вот наше наступление на Купянск, в частности, я понимаю, как часть этой стратегии по созданию этой зоны безопасности», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.