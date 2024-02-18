С его слов, в настоящее время приоритетным направлением для Армии России является Ореховское. концентрация сил ВС РФ фиксируется в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

«За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на Запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках», — цитирует Рогова РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что противостоящие российским военным на Запорожском направлении позиции ВСУ эффективно выжигаются при помощи РСЗО и ТОС «Солнцепек».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.