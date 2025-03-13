Роскачество посоветовало не ждать скорого отключения тепла в квартирах

В пресс-службе Роскачества поведали в беседе с RT, что решение об отключении отопления принимает местная администрация на основании постановления правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений».

В соответствии с этим документом, система отопления перестаёт работать, когда в течение пяти дней подряд средняя температура воздуха не опускается ниже +8 °C, как сообщили в ведомстве.

Однако эти изменения не происходят мгновенно, поскольку процесс отключения и включения занимает некоторое время. Это связано с особенностями работы коммунальных служб и тепловых сетей, уточнили в Роскачестве.

Необходимо учитывать, что перед завершением отопительного периода муниципальные органы власти выпускают официальное уведомление. В Роскачестве также обратили внимание на то, что процесс отключения отопления происходит постепенно.

«Обычно после этого отопление отключают в течение трех — пяти дней. В первую очередь отключают промышленные предприятия, затем жилые дома (многоквартирные и частные), в последнюю очередь — социальные объекты (детские сады, школы, больницы и так далее», — отметили аналитики.

В Роскачестве также сообщили, что время отключения отопления варьируется в зависимости от региона и погодных условий.

В связи с прогнозом синоптиков, который предполагает, что в течение пяти дней температура в целом по стране не будет опускаться ниже +8 °C, можно сделать вывод, что в ближайшее время в большинстве регионов России отопление не будет отключено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в муниципалитетах и ресурсоснабжающих организациях должны работать высокопрофессиональные специалисты.