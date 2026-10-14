Роспотребнадзор напомнил грибникам главное правило
Роспотребнадзор: одна ошибка в лесу может привести к отравлению грибами
Роспотребнадзор призвал грибников соблюдать осторожность при сборе лесного урожая. Среди съедобных грибов могут встречаться ядовитые двойники, поэтому при малейших сомнениях от находки лучше отказаться. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
Специалисты рекомендуют не собирать грибы, которые не удается уверенно определить. Проверять их съедобность с помощью народных методов также не стоит: такие способы не гарантируют безопасности и не защищают от отравления.
Важно учитывать и место сбора. Грибы не следует искать рядом с автомобильными дорогами, промышленными объектами, свалками и другими загрязненными территориями. В таких условиях они могут накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества.
После сбора грибы нужно хранить отдельно от остальных продуктов. Перед приготовлением их следует тщательно промыть и удалить поврежденные участки. Пробовать сырые грибы на вкус не рекомендуется.
При варке специалисты советуют несколько раз менять воду и пользоваться проверенными рецептами. Для засолки и маринования необходимо соблюдать надежные технологии приготовления. Эти меры помогают снизить риски, однако главное правило остается неизменным: если есть сомнения в том, что гриб съедобен, брать его не стоит.
Ранее сообщалось, что в Марьинском лесу у Бронниц грибы собирают ведрами.