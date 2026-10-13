Лесной джекпот в октябре: в Марьинском лесу у Бронниц грибы собирают ведрами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]

Марьинский лес под Бронницами накрыла мощная волна осеннего грибного бума, пишет REGIONS. Местные любители «тихой охоты» массово устремились в чащу и возвращаются с полными корзинами: отборные белые, крепыши-подберезовики, лисички и маслята в некоторых местах растут буквально сплошной стеной.

Осенний лес сейчас не только щедр, но и невероятно живописен — золотая листва, прохладный туман и густой хвойный аромат превращают обычную прогулку в полноценный отдых на природе. Впрочем, обильный листопад добавляет маскировки: находить шляпки становится все сложнее.

Бронницкий краевед и исследователь леса Константин Кошелев делится главным секретом успешной «охоты»: заметил один гриб — не спеши уходить, где-то рядом обязательно прячутся его «сородичи». По словам эксперта, за один заход подмосковным грибникам удается собрать около трех десятков белых, столько же подберезовиков, а в сосняке и низинках — богатый урожай маслят и рыжиков. Если зарядят осенние дожди, сезон явно затянется.

Чтобы тихая прогулка не обернулась неприятностями, спасатели и опытные грибники напоминают о базах безопасности:

  • класть в корзину только на 100% знакомые грибы;
  • проходить мимо старых и червивых экземпляров, накопивших токсины;
  • не вести сбор вблизи автотрасс и промзон;
  • всегда предупреждать близких о маршруте, заряжать телефон и брать с собой воду.
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Бронницы

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