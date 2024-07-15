Роспотребнадзор разобрался с магазином, куда нельзя было входить с детской коляской
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В Красноярске женщине с детской коляской отказали во входе в магазин. Ей предложили взять маленького ребенка на руки. В магазине был установлен знак, запрещающий вход с детской коляской.
В Роспотребнадзоре разъяснили, что такое требование ущемляет права потребителей.
В действующем законодательстве нет запрета на вход в магазин с детской коляской, соответственно, требование владельцев торгового предприятия является незаконным.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю объявило предостережение владельцу магазина. Запретительный знак был убран.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, в какие сроки можно вернуть купленный товар в магазин.