Роспотребнадзор разобрался с магазином, куда нельзя было входить с детской коляской

В Красноярске женщине с детской коляской отказали во входе в магазин. Ей предложили взять маленького ребенка на руки. В магазине был установлен знак, запрещающий вход с детской коляской.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что такое требование ущемляет права потребителей.

В действующем законодательстве нет запрета на вход в магазин с детской коляской, соответственно, требование владельцев торгового предприятия является незаконным.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю объявило предостережение владельцу магазина. Запретительный знак был убран.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, в какие сроки можно вернуть купленный товар в магазин.