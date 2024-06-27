Жителям Подмосковья рассказали, в какие сроки можно вернуть купленный товар в магазин

Покупатели могут вернуть товары ненадлежащего качества в магазин и вернуть за них деньги в течение двух лет с момента покупки, если гарантийные сроки или сроки годности не были установлены. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Бронниц.

По ее словам, вернуть товар можно и в том случае, если у потребителя не сохранился кассовый или товарный чек. Однако сам факт приобретения товара у данного продавца может нуждаться в подтверждении, например, с помощью выписки с банковского счета покупателя. Продавец должен будет принять товар ненадлежащего качества у потребителя и имеет право проверку качества товара.

«В случае отказа продавца в добровольном порядке удовлетворить требование о возврате уплаченной за товар ненадлежащего качества денежной суммы, потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, а также с исковым заявлением в суд», — добавила Фаевская.

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