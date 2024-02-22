Росреестр Подмосковья поучаствовал в гуманитарной акции в поддержку участников СВО
Фото: [Источник фото: Росреестр Московской области]
Коллектив подмосковного управления Росреестра принял участие в гуманитарной акции в поддержку бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
При поддержке Молодежного совета совместно с Первичной профсоюзной организацией сотрудники Росреестра собрали для участников СВО продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплую одежду.
Сотрудники управления также выразили благодарность бойцам на передовой, направив им письма с теплыми пожеланиями и рисунками.
Как отметил заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов, в подмосковном Росреестре гуманитарные акции стали доброй традицией.
«В ведомстве работает очень много неравнодушных людей готовых поддержать наших героев. Благодарю всех сотрудников за доброту и отзывчивость», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке новых регионов и участников СВО.