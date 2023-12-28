Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке новых регионов и участников СВО
Фото: [Константин Семенец]
Представители власти и волонтеры в Подмосковье стараются продолжать активно поддерживать участников спецоперации и их семьи. Об этом в итоговом интервью в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что внимания в этом вопросе «много не бывает».
«Что касается новых территорий, за нами закреплен Новоазовский и Тельмановский район, плюс часть Мариуполя. Мы буквально на днях встречались на выставке с представителями этих районов, и нам очень приятно, это очень добрые люди. И главный индикатор нашего труда, нашего вклада в эти районы, — то, что туда возвращаются люди», — сказал губернатор.
Воробьев уточнил, что в этих районах работают школы, удалось отремонтировать больницы и мосты, провести водоснабжение и газоснабжение.
«Все это наш долг, мы делаем это от чистого сердца», — отметил он.
Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.