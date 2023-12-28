Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке новых регионов и участников СВО

«Что касается новых территорий, за нами закреплен Новоазовский и Тельмановский район, плюс часть Мариуполя. Мы буквально на днях встречались на выставке с представителями этих районов, и нам очень приятно, это очень добрые люди. И главный индикатор нашего труда, нашего вклада в эти районы, — то, что туда возвращаются люди», — сказал губернатор.