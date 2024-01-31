Росреестр Подмосковья провел более тысячи контрольных мероприятий за год
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В 2023 году подмосковный Росреестр провел более 1,4 тысячи контрольных (надзорных) мероприятий, его сотрудники обследовали более 16,7 тысячи гектаров земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В прошлом году в регионе состоялись свыше 5,3 тысячи профилактических мероприятий. Инспекторы управления также проводили аэрофотосъемочные работы с использованием беспилотного летательного аппарата. С их помощью удалось обследовать более 335 гектаров земли.
«Эффективности и результативность мероприятий федерального земельного контроля (надзора), ведет к повышению уровня законности использования земельного фонда на территории Московской области, а также позволяет получать актуальные данные о земле и недвижимости, повышает эффективность планирования использования земель, а также проектирование и строительство новых объектов в регионе», — отметил заместитель руководителя Росреестра региона Владимир Бирюков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.