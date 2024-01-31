Росреестр Подмосковья провел более тысячи контрольных мероприятий за год

«Эффективности и результативность мероприятий федерального земельного контроля (надзора), ведет к повышению уровня законности использования земельного фонда на территории Московской области, а также позволяет получать актуальные данные о земле и недвижимости, повышает эффективность планирования использования земель, а также проектирование и строительство новых объектов в регионе», — отметил заместитель руководителя Росреестра региона Владимир Бирюков.