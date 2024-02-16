«Россети» обеспечили электроэнергией главную детскую больницу Московской области

Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который сейчас строится в подмосковном Красногорске.

На объекте специалисты продолжили две кабельные линии протяженностью три километра, а также установили распределительную подстанцию, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Напомним, многопрофильная больница сможет принимать пятнадцать тысяч пациентов в год. Строительство медицинского учреждения поддержал президент России. Объект возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Открытие крупнейшего современного детского центра запланировано на текущий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работающие в регионе медики смогут получать до тридцати тысяч рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья.