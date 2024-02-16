Андрей Воробьев: Подмосковные медики могут получать до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что теперь подмосковные медики смогут теперь получать компенсацию за аренду жилья до тридцати тысяч рублей в месяц. Такая сумма предусмотрена, если оба заявителя являются супругами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Зная, как важна забота нашим специалистам, мы стараемся постоянно расширять программы поддержки, создавать комфортные условия для людей благородных профессий. В этом году решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации за аренду жилья медикам. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму — 10 тысяч. Выплаты будут уже в марте», — рассказал Андрей Воробьев.

Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей — перечень определен потребностями медорганизаций региона. У специалиста и членов его семьи (супруг, дети) не должно быть собственного жилья в Подмосковье.

В настоящее время компенсацию за аренду жилья получают в Подмосковье почти одиннадцать тысяч работников здравоохранения. Наиболее востребована такая выплата у медицинских сестер и братьев, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров, анестезиологов–реаниматологов, акушеров-гинекологов.