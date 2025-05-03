«Россети» объяснили беспрецедентные масштабы аварии на электросетях в Подмосковье

Гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор объяснил, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в регионе, а также назвал дату, в которую планируют завершить работы по ликвидации последствий аварии.

Александр Пятигор рассказал, что крупнейшая за 15 лет авария на электросетях в Московской области стала беспрецедентным случаем. По его словам, произошедшее бедствие — сочетание факторов на фоне аномальной для мая погоды.

Так, недавно мороз сменился резкой оттепелью, что дало распуститься листве, которую придавило снегом. В итоге неокрепшие после холода ветви стали тяжелыми и уязвимыми перед ветром, который был 15 метров в секунду. Излом деревьев привел к обрыву проводов, разрушению опор. Это также создало опасную обстановку для жителей.

В настоящее время бригады работают на ключевых местах, устраняя последствия ЧП. Как подчеркнул гендиректор «Россетей», силы и средства наращивают для ликвидации в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что специалисты постараются включить все сети 10 кВт к концу 3 мая. Однако предстоит еще ряд работ, чтобы наладить подачу электричества полностью.

«Тем не менее мы над этим работаем. Дополнительно понимаем, что еще большой класс работы по СТ-04 предстоит. Тоже этим будем заниматься в ночь с 3 на 4 мая. 4 мая, соответственно, до полного восстановления электростабилизации», — заключил глава «Россетей».

Глава «Россетей» отметил, что специалисты сталкиваются с проблемами и после ремонта, например, с повторным падением деревьев, а также сбоями.

Напомним, непогода пришла в Мособласть 2 мая. Как рассказывал губернатор Андрей Воробьев, из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов.

Ранее в энергоснабжающей компании региона рассказали об устранении последствий крупнейшей аварии на электросетях в Подмосковье.