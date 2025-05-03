«Россети» рассказали об устранении последствий крупнейшей аварии на электросетях в Подмосковье за 15 лет

В Московской области зафиксирована крупнейшая за 15 лет авария на электросетях. Обильный снегопад, обрушившийся в ночь на 2 мая, спровоцировал падение множества деревьев на ЛЭП, что привело к масштабным отключениям электроэнергии у тысяч жителей Подмосковья. Генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор в интервью каналу «360» предоставил информацию о ходе работ по ликвидации последствий аварии.

Массовый обрыв проводов, вызванный падением деревьев, оставил без света значительную часть населения области. По словам Пятигора, оперативное восстановление электроснабжения осложнено объективными факторами, и первоначальные оценки сроков были пересмотрены. Это связано с тем, что деревья, находящиеся в фазе активной вегетации, с легкостью удерживают на себе тяжелый снег.

Повреждения электросетей произошли как на линиях низкого напряжения (0,4 кВ), так и на высоковольтных участках. В сложившихся обстоятельствах бригадам приходится не столько восстанавливать поврежденные линии, сколько возводить их заново.

Ситуацию усугубляет труднодоступность некоторых районов, особенно заболоченных мест, куда сложно добраться из-за отсутствия дорог. Как подчеркнул Александр Пятигор, это значительно увеличивает время, необходимое для организации безопасного проведения работ.

В ликвидации последствий стихии задействовано около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. Пятигор отметил, что получены данные обо всех зафиксированных технологических нарушениях.

Наиболее серьезно пострадали северо-западные и западные районы области, включая Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин, где ведутся интенсивные ремонтно-восстановительные работы.

Масштаб ущерба сопоставим с последствиями ледяного дождя 2011 года, однако, по прогнозам экспертов, время отключения электроэнергии будет значительно меньше.

Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов уже задействовано более 100 автономных источников питания, которые подключены практически ко всем важным учреждениям.

Ожидается, что большая часть жилых домов будет подключена к электроснабжению к концу дня 3 мая. Вероятно, сотрудникам «Россетей» потребуется дополнительное время 4 мая для обработки отдельных заявок и полного восстановления электроснабжения.

Ранее сообщалось, что «Россети» перебросят дополнительные мобильные бригады в Подмосковье.