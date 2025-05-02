Россети приняли решение по переброске дополнительных мобильных бригад из пяти регионов в Подмосковье

ПАО «Россети» перебросят дополнительные мобильные бригады из Смоленска, Калуги, Тулы, Рязани и Нижнего Новгорода в Подмосковье для ликвидации последствия шторма в области, который повредил линии электропередач и инфраструктуру.

В компании уточнили, что это поможет ускорить процесс восстановления энергоснабжения, часть команд уже в пути, остальные — готовятся к отправке. Специалисты продолжают круглосуточную работу по возвращению света в многоквартирные дома. Работы по устранению аварий и наведению порядка проводят совместно с МБУ «ДЕЗ», СолнСпас, МосАвтоДор и ПСЧ № 67.

Напомним, что сообщить о повреждениях линий электропередачи можно в «Мособлэнерго» по номеру 8 (495) 99-500-99 или «Светлая линия» — 8-800-220-0-220 (или 220).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.