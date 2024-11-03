Россия и Украина обсуждают возможные взаимные уступки

Авторы публикации отмечают, что политические советники обеих стран обсуждают отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными и возвращение детей.

Кроме того, представители РФ и Украины рассматривают вопросы, связанные с зерновой сделкой и судьбой Крыма. Встречи уже прошли в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах с участием стран «Большое семерки» и КНР.

Журналисты издания выразили уверенность в том, что сейчас вопрос уже не в том, будут или не будут проходить мирные переговоры между Россией и Украиной, а в том, когда и как они будут проходить.

Ранее сообщалось о том, что в Британии раскрыли план Зеленского заставить Запад сражаться за Украину.