Россия запустит дополнительные авиарейсы на китайский остров Хайнань в качестве альтернативы отдыха в Турции

Китайский остров Хайнань может стать новым любимым местом для отечественных путешественников, сместив Турцию на второй план. Число рейсов на данный курорт увеличивается, как и список городов, из которых до «китайских Гавайев» запускают прямые рейсы. Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал, в какую стоимость обойдется путевка на Хайнань и почему он лучше приевшейся Турции. Об этом сообщило Общественное телевидение России.

По его словам, стоимость отдыха на китайском острове составит примерно столько же, сколько и в Турции. К тому же с ростом количества перелетов станет падать и цена билетов. Номера на «китайских Гавайях» можно снять за 10–15 тыс. рублей в сутки, что дешевле, чем на турецких курортах.

Эксперт добавил, что в любой поездке в Китай имеются свои фишки. Так, на Хайнане можно попробовать народную китайскую медицину, которая сегодня пользуется спросом. Кроме того, там имеется большая и современная инфраструктура, а еще отличная отельная база, множество международных гостиничных сетей. Также отдохнуть на китайском острове можно в любое время года, поскольку там всегда тепло, в отличие от Турции.

По его мнению, путевки на Хайнань лучше всего приобретать через турагентства, поскольку в Поднебесной в настоящее время имеется большая проблема с гидами, переводчиками и экскурсоводами, говорящими на русском.

Ранее в Российском союзе туриндустрии пояснили, как выросли цены на отдых в Турции.