В Российском союзе туриндустрии пояснили, как выросли цены на отдых в Турции

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, стоимость отдыха в турецких отелях в среднем увеличилась на 7–10%. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это не останавливает российских туристов. Сильное подорожание отдыха в Турции было отмечено в прошлом году, а сегодня рост стоимости происходит лишь на процент инфляции.

По мнению эксперта, тенденции на сокращение потока российских путешественников не наблюдается. Напротив, отмечаетсярасширение потока. По данным официальной статистики, наша страна занимает лидирующие позиции по въезду в Турцию. Так, в этом году турпоток в Турцию вырос на 6%.

Он уточнил, что наибольший показатель потока российских путешественников в эту страну зафиксирован в предпандемийном году. Так, в 2019 году турпоток составил почти семь миллионов человек. Данное направление постепенно восстанавливается, а показатели российского турпотока по Таиланду, ОАЭ и Египту уже больше доковидных значений.

Ранее в Российском союзе туриндустрии оценили вероятность отмены системы all inclusive в Турции.