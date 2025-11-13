Россиян предупредили, чем чреваты для пенсии ошибки в трудовой книжке

Фото: [ Трудовая книжка с записями о трудоустройстве начала ХХ века в Ногинском музейно-выставочном центре/Медиасток.рф ]

Трудовая книжка является ключевым документом, подтверждающим трудовую деятельность гражданина. Ошибка в ее записях может вызвать сложности при расчете пенсии, отметил профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, в интервью агентству «Прайм».

Главная опасность заключается в возможной путанице с датами приема и увольнения. Это часто происходит при переносе данных из старых бумажных документов, когда чернила выцвели или почерк стал неразборчивым.

«Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета», — предупреждает юрист.

Ошибки в сокращении названия предприятия или должности могут сделать запись недействительной. Например, использование аббревиатуры МУП вместо полного названия «Муниципальное унитарное предприятие». Также возможны технические недочеты, такие как нечеткий оттиск печати.

Исправление таких ошибок — задача непростая, особенно если работодатель прекратил свою деятельность или был реорганизован. Поэтому Виноградов советует ежегодно проверять записи в трудовой книжке и своевременно вносить необходимые исправления.