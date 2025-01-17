Россиян предупредили о новый схеме мошенничества с электронным журналом школьников

Министерство внутренних дел (МВД) России сообщило о появлении новой схемы мошенничества, нацеленной на родителей школьников. Об этом ведомство проинформировало в своем официальном телеграм-канале.

МВД также напомнило, что злоумышленники используют различные трюки, чтобы добиться доступа к личным данным граждан.

Новая афера заключается с том, что мошенники, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, звонят родителям под предлогом «обновить» электронный журнал своих детей на портале «Сферум».

Для правдоподобности злоумышленники могут использовать настоящие данные педагогов или дипфейки. Они также просят родителей предупредить своих детей о том, что им позвонят из «учебного заведения» и попросят некий код из СМС, который впоследствии будет использован для взлома аккаунта на «Госуслугах» и кражи данных.

Кроме того, для усиления доверия к своим манипуляциям аферисты подменяют номера телефонов, делая так, чтобы звонок действительно был похож на звонок из официальных учреждений.

В МВД призвали родителей и детей не отвечать на сомнительные предложения и проверять достоверность полученной информации.

Как ранее рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данила Филиппов, ежедневно мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам, из которых действенными являются около 1000. В настоящее время полиция проводит расследования в отношении 29 call-центров, подозреваемых в мошеннической деятельности.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о скрытом мошенничестве в сфере услуг по ремонту.