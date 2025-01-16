В российской сфере услуг нашли скрытую мошенническую уловку

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT о мошенничестве в сфере услуг по ремонту.

В отличие от телефонных мошенников, частные мастера по ремонту могут контактировать с заказчиками лично. При этом в случае обмана клиентов недобросовестных исполнителей все равно тяжело привлечь к ответственности из-за хитрой схемы.

Как отметил Хаминский, мастера-злоумышленники любят завышать цены, прятаться за красивыми вывесками в интернете, а также обманывать россиян в процессе ремонта, делая пересчет и выявляя несуществующие поломки. Особенно эта схема работает с пожилыми людьми, которые не разбираются в современной технике. Таких аферисты могут обмануть на крупные суммы.

При этом юрист предупредил, что часто проблема с техникой дома решается за пять минут, но мастера ковыряются там часами, лишь бы увеличить чек.

«Мастер в течение часа будет делать вид, что ищет, а затем исправляет неисправность. В результате счет пополнится такими пунктами, как диагностика, разборка, сборка, чистка, профилактика, техническое обслуживание, настройка», — добавил эксперт.

Эксперт призвал не вестись на сомнительные объявления в интернете, а также уточнять название организации, телефон, фамилию диспетчера, а еще лучше — оформлять ремонт и гарантию на бумагах. Даже в случае обмана это увеличит шансы на привлечение афериста к ответственности и возврат средств.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали случаи мошенничества с онковакциной в Telegram.