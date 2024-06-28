Россиян предупредили о повышении цен на стоматологические услуги

Президент Ассоциации стоматологов РФ Андрей Яременко сообщил, что в скором времени россиянам придется отдавать за услуги стоматологов на 10-15% больше. Кандидат экономических наук Юлия Соболева в беседе с RuNews24.ru рассказала, с чем может быть связано повышение цен.

Цены на услуги стоматологов растут с каждым годом. Это вызвано повышенным спросом, а также ростом стоимости материалов и оборудования. Многие вещи в стоматологии использовали из-за рубежа, а в нынешних реалиях импортные материалы — это очень дорого.

«Однако сейчас рынок переориентируется на азиатских поставщиков и развивается импортозамещение. В таких условиях зависимость цен на стоматологические услуги от внешних факторов будет меньше, чем от конкуренции на рынке и спроса. В большей степени в дальнейшем цены будут расти на так называемые «сложные» услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов», — объяснила Соболева.

Президент Ассоциации стоматологов РФ добавил, что в России улучшается качество медицинских услуг и пациентов действительно становится больше и в частных, и в государственных клиниках. При этом госучреждения уже опережают качество частников.

Отмечается, что уход иностранных партнеров для российской стоматологии стал неприятных сюрпризом, тем не менее это послужило толчком для активного развития отечественных компаний.

Ранее сообщалось, что спрос на первичном рынке жилья после 1 июля упадет более чем на треть.