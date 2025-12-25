Россиян предупредили о штрафах за съемку роликов на фоне Красной площади

За незаконную съемку рекламных роликов на Красной площади грозят штрафы. Об этом в интервью РИА Новости напомнила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.

По ее словам, создание коммерческого контента на главной площади страны требует обязательного согласования с уполномоченными органами.

За производство видеоматериалов без необходимых разрешений нарушителям грозит ответственность по ст. 14.3 и 14.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Особенно крупные санкции предусмотрены для юридических лиц, незаконно размещающих рекламные конструкции: штраф для них может составить от 500 тыс. руб. до одного 1 млн руб.

Кроме того, под запрет попадает создание на Красной площади любого контента, нарушающего общественный порядок: например, создание видеороликов с элементами хулиганства, приставаниями к гражданам, причинением вреда здоровью или распространением запрещенных материалов.

По словам юриста, полиция обязана пресечь подобные правонарушения на месте, потребовав от контентмейкеров прекратить незаконные действия. За нарушение общественного порядка блогерам грозит административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ, а в случае более серьезных последствий возможно и возбуждение уголовного дела.

