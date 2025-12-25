Россиянам рассказали, чем может обернуться несоблюдение законов в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и, в частности Дубай, привлекают миллионы туристов роскошными отелями, высоким уровнем сервиса и современной архитектурой. Однако, как пишет портал Tourprom, за этим блистательным фасадом скрываются строгие законы, основанные на мусульманских традициях.

Отмечается, что незнание этих правил может обернуться для гостей крупными штрафами, задержанием или даже депортацией.

Основные проблемы возникают из-за непонимания культурных и правовых норм. Алкогольные напитки в ОАЭ разрешено употреблять только в специально отведенных лицензированных местах — барах, ресторанах и ночных клубах при отелях. Распитие спиртного в общественных местах, включая пляжи, карается законом.

Категорически запрещено фотографировать местных жителей, особенно женщин, без их согласия, а также стратегические объекты и правительственные здания.

От туристов ожидают скромности в одежде, особенно при посещении традиционных районов и мечетей. Публичные проявления чувств, такие как объятия и поцелуи, могут быть расценены как нарушение общественного порядка.

Особенно серьезные последствия, вплоть до уголовного преследования, влечет за собой критика местных властей, правительства или религии, в том числе в социальных сетях.

В Сети регулярно появляются реальные истории туристов, столкнувшихся с законом. Среди них — задержание женщины за съемку в купальнике на фоне мечети, депортация за критические комментарии о политике ОАЭ, а также случаи задержания по подозрению в хранении наркотиков.

По данным на декабрь, Эмираты приняли уже 2,45 млн российских туристов. Эксперты туристической отрасли настоятельно рекомендуют перед поездкой детально изучить местные законы, уважать культуру страны, избегать употребления алкоголя вне разрешенных зон, не фотографировать людей без разрешения, быть крайне осторожными в соцсетях, избегать любых конфликтов и обязательно оформлять медицинскую страховку.

Для тех, кто ищет более лояльные к поведению туристов направления, альтернативой могут стать Турция, Египет или Таиланд.

