Россиянам назвали шесть завтраков против «плохого» холестерина

Многие уверены: чтобы держать холестерин под контролем, достаточно убрать из рациона жирное мясо и фастфуд. Однако специалисты напоминают: первый прием пищи играет не меньшую роль. Регулярный правильный завтрак способен повысить уровень липопротеинов высокой плотности (того самого «хорошего» холестерина) и снизить концентрацию «плохого». Эксперты издания Health, как передает aif.ru , составили список из шести утренних блюд, которые помогают сердцу и сосудам.

Борьба с холестерином начинается не в поликлинике и даже не в спортзале — начинается она за завтраком. Главное правило, которое выделяют диетологи: утром на тарелке должны оказаться продукты, богатые клетчаткой, полезными жирами и белком. Только так можно запустить механизм очищения крови от липопротеинов низкой плотности.

Вот шесть вариантов, которые эксперты рекомендуют включить в утреннее меню.

Список полезных завтраков:

Овсяная каша. Овес — чемпион по содержанию растворимой клетчатки. Она действует как губка: связывает «плохой» холестерин в кишечнике и выводит его из организма. Усилить эффект помогут ягоды, семена льна, чиа или горсть орехов.

Яичница с овощами. При повышенном холестерине эксперты советуют делать ставку на белки, а не на желтки. Шпинат, томаты, болгарский перец или грибы добавляют блюду клетчатку и витамины, не перегружая его жирами.

Смузи с высоким содержанием клетчатки. Идеальный вариант для тех, кто не любит жевать по утрам. В блендер отправляются ягоды, овсяные хлопья, семена чиа и льна, а также несладкий йогурт. Чего не должно быть? Сладких сиропов и фруктовых соков — они сведут на нет всю пользу.

Цельнозерновые тосты. Хлеб из цельного зерна с высоким содержанием клетчатки — отличная основа. А вот топинги требуют внимания: авокадо, хумус или нежирный творог станут правильным выбором. Сливочный сыр и масло — под запретом.

Зерновые боулы. Модное блюдо, которое диетологи полностью одобряют. Основа — киноа, булгур, ячмень или бурый рис. Сверху — овощи и источник белка (например, куриная грудка или бобовые). Сытный, полезный и очень красивый завтрак.

Домашние вафли. Да, вафли тоже могут быть полезными, если приготовить их из цельнозерновой или овсяной муки. Главное — без избытка сахара и сливочного масла. Дополнить блюдо стоит ягодами, орехами или греческим йогуртом.

Что исключить из утреннего меню

Не менее важно знать и продукты, которые незаметно повышают холестерин каждое утро. В черный список попали:

бекон и любые колбасы;

жирные молочные продукты (сливки, сметана, жирный творог);

белый хлеб и сдобная выпечка;

сладкие сиропы (кленовый, агавы, шоколадный);

ароматизированные йогурты с добавками;

пакетированные каши быстрого приготовления с сахаром.

Вывод экспертов прост: завтракать нужно обязательно, но главное — делать это с умом. Обычная овсянка или яичница с овощами работают лучше любых таблеток, если они становятся привычкой, а не разовой акцией.