Россиянам пояснили, почему нельзя перезванивать на пропущенные вызовы

Злоумышленники намеренно сбрасывают звонок, чтобы спровоцировать жертву на обратный вызов и отдать все свои деньги. Об этом рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров объяснил схему работы мошенников, которые оставляют пропущенные вызовы. По его словам, звонки со сбросом предназначены для того, чтобы вызвать любопытство или беспокойство и спровоцировать человека на обратный звонок. Специалист уточнил, что злоумышленники получают процент от стоимости таких звонков согласно договорам с операторами связи.

Иногда мошенники специально затягивают разговор, включая фоновую музыку или запись. Также эта схема используется для проверки активности телефонных номеров и обхода систем защиты. Бедеров рекомендует игнорировать такие вызовы или использовать голосовых помощников.

Ранее мошенники научились воровать пароли через почту.