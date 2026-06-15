Россиянам раскрыли формулу получения налогового вычета за благотворительность

В российском законодательстве предусмотрена возможность вернуть часть денег, потраченных на помощь другим. Граждане, перечисляющие средства в благотворительные, религиозные или социально ориентированные некоммерческие организации, вправе получить социальный налоговый вычет. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «ФедералПресс» детально разъяснил механизм возврата, допустимые суммы и перечень необходимых бумаг.

Филантропия в России обретает не только моральные, но и вполне материальные бонусы. Государство готово поделиться частью собранных налогов с теми, кто направлял личные сбережения на общественно полезные цели.

Какие организации подходят

Закон выделяет несколько категорий получателей, помощь которым дает право на льготу. В их числе:

благотворительные фонды и объединения;

НКО, работающие в социальной сфере;

религиозные структуры;

некоммерческие организации в области науки, культуры, любительского спорта, образования, просвещения и медицины;

государственные и муниципальные учреждения культуры.

Главное правило — 25 процентов

Ключевое ограничение касается объема. Вычет предоставляется на сумму фактических пожертвований, но не более 25% от годового налогооблагаемого дохода. Простыми словами: если человек заработал за год 1 миллион рублей, максимум, с чего он может вернуть налог, — 250 тысяч рублей пожертвований.

Для особых случаев — перечислений в пользу учреждений культуры или на формирование целевых капиталов — региональные власти вправе увеличить эту планку до 30%.

Цифры на пальцах

Экономист привел убедительную арифметику. Возьмем гражданина с годовым заработком 1 миллион рублей. С этой суммы он отдал в бюджет 130 тысяч подоходного налога. За год он перевел на благотворительность 150 тысяч рублей — это меньше допустимого лимита в 250 тысяч, так что сумма проходит полностью.

Налог пересчитывают с оставшейся части доходов: из миллиона вычитают 150 тысяч пожертвований и берут 13% — получается 110 500 рублей. Изначально уплаченные 130 тысяч минус новый налог дают разницу в 29 500 рублей. Именно эту сумму вернут жертвователю.

Какие бумаги собрать и когда подавать

Процесс оформления требует подготовки. Понадобятся:

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

копии документов, подтверждающих перечисление средств (банковские выписки, квитанции, платежные поручения).

Важный временной нюанс: закон разрешает заявлять расходы за три последних года. Например, в 2026 году удастся вернуть налог за благотворительные переводы, сделанные в 2023, 2024 и 2025 годах. Чем раньше начать собирать чеки, тем больше средств получится вернуть.