«Такого не было за 20 лет путешествий»: россиянка рассказала о странном полете в Ирак

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала свой опыт полета в Ирак фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий». Своими впечатлениями девушка поделилась на платформе «Дзен».

Поездка россиянки сопровождалась цепочкой неожиданных событий, которые значительно усложнили путешествие.

Лисейкина приобрела билет на рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту Москва — Багдад с пересадкой в Шардже за 27 тыс. руб. Перевозчик произвел на нее в целом приятное впечатление, хотя она отметила неудобные сиденья в салоне.

Обратный путь оказался полон сюрпризов. Сначала ее рейс из Ирака отменили из-за густого тумана в аэропорту Эрбиля, и пришлось в срочном порядке покупать новый билет. Вылет по новому билету задержали на час, но путешественница была рада уже тому, что смогла улететь.

Прибыв в Москву, самолет был перенаправлен из аэропорта Домодедово в Шереметьево в связи с закрытием первого для приема рейсов.

После посадки в Шереметьево пассажиров около двух часов не выпускали из салона для решения различных формальностей. Затем воздушное судно заправили и отправили обратно в Домодедово, куда оно изначально и должно было прилететь.

В результате всех этих событий Лисейкина провела в дороге примерно в два раза больше времени, чем планировала. Ей пришлось экстренно менять свои планы и нести дополнительные расходы на покупку нового авиабилета.

