Россиянам рассказали, как поступать при получении неожиданного перевода на карту

Эксперт по информационной безопасности Ярослав Истомин в беседе с RT рассказал , как действовать при получении неожиданного денежного перевода на карту, и как распознать мошенника.

Неожиданный денежный перевод от незнакомца может оказаться как ошибкой, так и мошеннической схемой. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, полученные без оснований средства подлежат возврату. В такой ситуации эксперт советует дождаться официального требования от отправителя с четким указанием суммы, после чего вернуть деньги тем же способом — на тот же счет или номер карты, с которого поступил перевод.

Ключевой признак мошенничества, по словам Истомина, просьба отправителя перевести средства на другие реквизиты. В этом случае факт возврата становится недоказуемым, а получатель рискует стать участником противоправных действий, включая финансирование нежелательных лиц или организаций. При малейших сомнениях специалист советует немедленно обратиться в службу поддержки банка для консультации и блокировки подозрительных операций.

