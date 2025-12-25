Россиянам рассказали, сколько придется отдать за зимний отдых на Домбае

На знаменитом горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии стартовал зимний сезон. Торжественное открытие ознаменовалось массовым спуском с вершины горы Мусса-Ачитара высотой 3012 метров, пишет портал 161.ru.

Для гостей курорта уже доступны 10 подготовленных трасс различного уровня сложности: от простых «зеленых» и «синих» до сложных «красных» и экстремальных «черных».

Курорт предлагает два основных типа билетов — прогулочные (для подъема на канатных дорогах без лыж) и ски-пассы (для катания).

До 26 декабря взрослый билет стоит 2,7 тыс. рублей, детский (3-10 лет) — 2,1 тыс. руб., льготный — 2,4 тыс. руб. В период пиковых дат с 26 декабря по 11 января цены вырастут — до 2,9 тыс. руб., 2,3 тыс. руб. и 2,6 тыс. руб. соответственно.

Цены на ски-пассы также зависят от периода. Так, до 25 декабря однодневный взрослый пасс стоит 3,4 тыс. руб., с 26 декабря по 11 января — 4,4 тыс. руб.

Детские и льготные тарифы ниже, поэтому при покупке на несколько дней (2, 3, 4, 5 дней) действует существенная скидка. Например, пасс на пять дней в праздники обойдется в 20 650 руб. для взрослого.

На прогулочный подъемник имеют право бесплатного прохода дети-инвалиды до 10 лет, инвалиды I группы и лица старше 75 лет.

Стоимость проживания на курорте также варьируется. В среднем ночь в отеле в сезон стоит от 5 тыс. руб. Однако на новогодние праздники цены резко возрастают и начинаются от 11-17 тыс. руб. за ночь.

По сравнению с горными курортами Сочи, ски-пассы на Домбае в пиковый период оказываются дешевле. На Красной Поляне цена на однодневный ски-пасс на новогодние праздники начинается от 5250 руб.

