Муссон с дождем вместо шампанского: как популярные курорты воруют у россиян Новый год

В преддверии зимних праздников опытные путешественники составили список направлений, поездка в которые в новогодний период может обернуться разочарованием. Основная проблема — выбор места без учета сезонных и культурных особенностей, сообщает PrimaMedia.ru.

Например, популярные страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Таиланд, в декабре часто попадают в период муссонов. В это время там идут частые дожди, а море становится бурным, что делает классический пляжный отдых практически невозможным. Аналогичный риск связан с поездками на некоторые экзотические острова, где в это время может начаться сезон сильных ветров и высоких волн.

Европейские столицы, хотя и выглядят привлекательно, в праздники сталкивают туристов с обратной стороной медали: огромными толпами, длинными очередями к достопримечательностям и резко взлетающими ценами на отели и питание.

Отдельная категория — экстремально холодные регионы, такие как север Швеции или Канады. Температура там может опускаться до -40 °С, что делает даже короткие прогулки дискомфортными, а при неподготовленности — и опасными.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово поехали в Мурманск ради северного сияния.