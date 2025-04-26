Тайские врачи отказали пострадавшей в ДТП россиянке в экстренной операции

В Таиланде врачи отказались оперировать россиянку, пострадавшую в серьезном ДТП, потребовав предварительную оплату в размере $10 тыс. Задержка с хирургическим вмешательством привела к развитию некроза кожи у девушки.

Кристина рассказала телеграм-каналу SHOT, что авария произошла, когда она ехала на мотоцикле по своей полосе, и водитель автомобиля внезапно повернул, включив сигнал поворота в последний момент.

Девушку срочно доставили в больницу. В тайском медицинском учреждении диагностировали множественный перелом ноги и заявили о необходимости срочной операции. Однако, они отказались ее проводить, требуя немедленную оплату в размере $10 тыс.

Кристина пояснила, что отсутствие медицинской страховки усугубило ситуацию: врачи затягивали с операцией и отказывались подписывать разрешение на транспортировку в Россию для проведения хирургического вмешательства. Только через три дня врачи дали согласие на подписание документа, и туристка смогла вернуться на родину.

Здесь ей провели операцию и установили штифт. По прогнозам, Кристина сможет ходить только через несколько месяцев. Она утверждает, что задержка с операцией, допущенная тайскими врачами, спровоцировала развитие некроза кожи.

Ранее сообщалось, что смотритель парка в Таиланде лишился работы из-за ссоры с русскими туристами.