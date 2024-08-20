Россияне смогут долететь до Бали прямым рейсом из Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые перелеты с 17 сентября, как сообщил ТАСС. Самолеты будут приземляться в Денпасаре.

По данным, опубликованным в соцсетях перевозчика, рейсы на сказочный остров в Индонезии стартуют уже в следующем месяце. Они будут выполняться два раза в неделю по расписанию на комфортабельных самолетах Airbus A350.

Вылет из Шереметьево осуществляется по вторникам и субботам. С 3 октября планируется открыть еще один рейс по четвергам. Начальная цена билета туда-обратно — почти 94 тыс. рублей.

Преодолеть расстояние от Москвы до Бали в 10 км можно на самолете менее, чем за сутки.

Ранее сообщалось о том, что Россия запустит дополнительные авиарейсы на китайский остров Хайнань в качестве альтернативы отдыха в Турции.