Мизулина призвала запретить «тапать хомяка» в России после инцидентов с детьми

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина призвала избавиться от игры-кликера Hamster Kombat, так называемого «хомяка», который «порабощает» умы детей, подростков и даже взрослых. Об этом пишет nashgorod.ru .

Лига безопасного интернета традиционно реагирует на подозрительные случаи в Сети. Одними из таких стали инциденты с детьми и подростками, которые с азартом играют в Hamster Kombat. Пользователям обещают заработок в криптовалюте за простое «тапание хомяка». Екатерина Музулина описала один из случаев из Тюмени, где мальчик попал в психиатрическую больницу из-за игры. По ее мнению, у подрастающего поколения появляется крайне нездоровый интерес, вызывающий проблемы со сном, агрессивное поведение и нервные срывы.

«Играют не только дети, но и взрослые с виду серьезные люди (я в шоке). Тренд распространяется по всему СНГ — у наших соседей в Узбекистане Хамстер Комбат запретили (там вообще запрещена криптовалюта)», — написала в блоге Мизулина.

Напомним, недавно ребенок из Тюмени в желании заработать на вирусной игре начал ставить будильники каждые три часа. Результатом стал серьезный недостаток сна, который вызвал галлюцинации. Мальчик оказался в больнице, ему помогли врачи, которые оценили состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что криптоэксперт развеял миф о заработке на «тапании» вирусного хомяка в Telegram.