Россиянин взыскал с РФ 4 млн рублей за незаконное содержание в СИЗО

Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев за проведенные в результате незаконного уголовного преследования в СИЗО более 4 лет. После чего подал соответствующий иск о компенсации в суд и он был удовлетворен, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В результате решения суда, государство теперь обязано выплатить мужчине 4 млн рублей. За что именно пытались осудить мужчину информации не приводится.

«Суд взыскал с Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Горностаева компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ходе расследования Горностаев провел в следственном изоляторе 4 года 8 месяцев 15 дней.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», — указано в иске.

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