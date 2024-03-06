Задержан мужчина, пытавшийся поджечь дом генконструктора бюро машиностроения в Коломне

В Подмосковье задержали мужчину, который пытался поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Известно, что злоумышленник накануне вечером метнул в дом коктейль Молотова. Инцидент произошел в Коломне.

Задержанный рассказал, что с февраля ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции и Центробанка. Они убеждали, что на мужчину оформлен кредит, а для того, чтобы снять арест, нужно поджечь дом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.