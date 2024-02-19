Армия России активно пробивает южный фланг Марьинки. Как сообщают российские военкоры с мест, к вечеру понедельника, 19 февраля, российские войска вошли с боем в поселок Победа.

Отмечается, что освобождение Победы позволит обрушить выстроенною ранее ВСУ линии сопротивления в соседней Новомихайловке.

«Под Марьинкой подразделения ЮВО продолжая наступление, проломили оборону врага, вошли в важный н.п. Победа и продвинулись, штурмуя Новомихайловку. В Новомихайловке морпехи 155 бригады продолжили продвижение вперёд, заняв новые участки застройки», — приводится в публикациях.

Сообщается, что в настоящее время в Новомихайловке идет бой. Российские войска продолжают теснить врага.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.