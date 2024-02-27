Российские бойцы спасли раненого сослуживца из-под обстрела, обманув дрон ВСУ

О подвиге командир взвода мотострелкового полка, старшего лейтенанта Василия Башкова рассказали в Минобороны. По признанию бойца, украинские боевики «не жалели боеприпасов, сверху огонь корректировал коптер».

В момент вражеской атаки его сослуживцы укрылись от снарядов ВСУ в воронке глубиной 1,5 метра. В этот момент один из снарядов «разорвался прямо рядом с бойцами».

«Он ударил за спиной. <...> Нас даже немножко волной откинуло. Коптер думал, что мы погибли, и улетел. Мы, пользуясь случаем, рации все поотключали, как будто мы погибли, чтобы никакого сигнала не было, быстренько подхватились и начали дальше передвигаться по указанному маршруту», — поведал Башков.

Буквально через несколько минут, как россияне покинули блиндаж, место, где они находились, разнесло в в щепки.

За эвакуацию раненого под обстрелом ВСУ Башков был представлен к награде медалью Суворова, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее мы писали, как ефрейтор Лизаркин под минометным обстрелом ВСУ починил автомобиль в доставил боеприпасы на передовую.