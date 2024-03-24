Российские МиГ-31 с «Кинжалами» вылетели на запад Украины — по всей стране ревет воздушная тревога

Сразу четыре российских истребителя МиГ-31К ВКС РФ в настоящее время находятся в воздухе и готовы к пуску гиперзвуковых ракет «Кинжал» по вражеским целям на территории Украины.

По информации украинских источников, мощный взрыв подо Львовом в городе Стрый, который ВС РФ бомбили минувшей ночью. Украинские каналы сообщают о прилетах в Ивано-Франковской области.

Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушную тревогу власти объявили на всей территории страны Украины.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее подполье Николаева сообщило, что ВС РФ поразили украинские Су-24, бившие ночью по Севастополю. Координатор Сергей Лебедев подчеркнул, что определить цели россиянам помогли сообщения подпольной агентуры из Одессы.