Подполье Николаева: ВС РФ поразили украинские Су-24, бившие ночью по Севастополю

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 марта, украинские боевики предприняли попытку атаковать Севастополь. Атака врага длилась более полутора часов. Предварительно, ПВО было сбито больше 10 ракет. В результате произошедшего, один человек погиб, есть раненные.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ от реагировали на вражескую атаку по Севастополе мгновенно, ударив по аэродрому ВВС Украины Мартыновка под Николаевом, откуда и велся обстрел крымской территории. В результате чего были поражены два украинских Су-24, причастных к атаке по Крыму.

«Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка - прим. ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев подчеркнул, что определить цели россиянам помогли сообщения подпольной агентуры из Одессы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.